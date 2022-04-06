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    Події в Україні

    Маріуполь: росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста

    Окупанти не дають спокою чоловікам у Маріуполі&nbsp; - Маріуполь: росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста
    Окупанти не дають спокою чоловікам у Маріуполі 
    фото: DW

    Мобілізованих маріупольців планують використати як «гарматне м’ясо» у вуличних боях

    Росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній їм частині Маріуполя. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «По окраїнах міста, що тимчасово контролюються росіянами, окупанти почали примусову мобілізацію чоловіків», – зазначив він.

    За словами Андрющенка, мобілізованих планують використати як «гарматне м’ясо» у вуличних боях.

    «Враховуючи, що протягом останніх тижнів росіяни виявились нездатними просунутись вперед через професійну роботу захисників, схоже, вони хочуть прикритись маріупольцями. Тож передавайте тим, хто раптом вирішив залишитись – окупанти не дадуть спокою навіть при призупиненні бомбардувань», – зауважив радник мера.

    Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські терористичні війська нарощують геноцид українського народу в Маріуполі.

    За її даними, з’явився ще один фільтраційний табір у Мангуші і відтепер всі, хто виїздить до Бердянська, мають пройти фільтрацію жорстку і тривалу.

    Нагадаємо, рашисти готують провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну – СБУ.

    Раніше Маріупольська міська рада повідомила, що рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти СБУ геноцид війна Україна Людмила Денісова Telegram табір Павло Кириленко окупація радник мясо #stoprussia
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    Маріуполь: росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста