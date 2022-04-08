Полк «Азов» показав на відео, як мститься рашистам за Маріуполь
Українські військові знищили техніку російських окупантів і ворожих піхотинців
Бійці полку «Азов» показали, як знищують російських окупантів у Маріуполі. Відео опублікували у Telegram-каналі полку.
Спочатку українські бійці одним влучним пострілом знищили ворожу БМП з екіпажем.
А згодом «азовці» ліквідували російську піхоту.Ті облаштували собі позиції поблизу одного із приватних будинків у Маріуполі.
«Російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста»‚ – написала українські воїни під опублікованими відео.
Нагадаємо, дещо раніше українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів.
Зауважимо, що «Стугна» − це протитанковий ракетний комплекс, який не призначений для ураження цілей у повітрі.