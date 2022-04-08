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    Полк «Азов» показав на відео, як мститься рашистам за Маріуполь

    Українські військові показали, як знищують окупантів у зруйнованому Маріуполі&nbsp; - Полк «Азов» показав на відео, як мститься рашистам за Маріуполь
    Українські військові показали, як знищують окупантів у зруйнованому Маріуполі 
    фото: АЗОВ-Маріуполь/ Telegram

    Українські військові знищили техніку російських окупантів і ворожих піхотинців

    Бійці полку «Азов» показали, як знищують російських окупантів у Маріуполі. Відео опублікували у Telegram-каналі полку.

    Спочатку українські бійці одним влучним пострілом знищили ворожу БМП з екіпажем.

    А згодом «азовці» ліквідували російську піхоту.Ті облаштували собі позиції поблизу одного із приватних будинків у Маріуполі.

    «Російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста»‚ – написала українські воїни під опублікованими відео.

    Нагадаємо, дещо раніше українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів.

    Зауважимо, що «Стугна» − це протитанковий ракетний комплекс, який не призначений для ураження цілей у повітрі.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна
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    Полк «Азов» показав на відео, як мститься рашистам за Маріуполь