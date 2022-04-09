Перед оперою Відня виклали напис «Дети» в пам'ять про жертв у Маріуполі (фото)

У Відні вшанували пам’ять жертв жорстокого нальоту російської авіації на драматичний театр у Маріуполі

У суботу, 9 квітня, біля будівлі державної опери Відня відбулася акція в пам'ять про жертв розбомбленого росіянами драматичного театру у Маріуполі. Про це повідомляє Укрінформ.

Під час акції, організованої «Товариством української молоді в Австрії» (ТУМА), на площі біля опери було викладено з білих мішків напис російською мовою «Дети» – як це було біля будівлі розбомбленого театру у Маріуполі.

«Акція має на меті вшанувати пам’ять жертв жорстокого нальоту російської авіації на драматичний театр у Маріуполі, який під час блокади міста слугував бомбосховищем. Біля театру було написано «Дети», але це не завадило російській армії його розбомбити. І цією акцію ми хотіли привернути увагу австрійського суспільства до тих жахів та воєнних злочинів, які російські війська вже вчинили та продовжують вчиняти в Україні. Це зло не повинно залишатися поза увагою, і усі винуватці цих злочинів мають бути покарані», - заявив голова «ТУМА» Нестор Рудницький.

За його словами, дуже важливо, щоб світові лідери об’єдналися зараз з метою зупинення подальшого руйнування Маріуполя росіянами та вбивств його жителів.

У ході акції кілька десятків українців, друзів України інших національностей тримали в руках українську національну символіку, плакати із засудженням війни в Україні. Кілька з них також лягли на землю, зображуючи вбитих росіянами мирних жителів України.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.



