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Масована атака дронів на Росію: розвідка повідомила цікаві деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масована атака дронів на Росію: розвідка повідомила цікаві деталі
Атака БПЛА по Росії почалася о 3:30 та тривала декілька годин
фото з відкритих джерел

Усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва

Українська розвідка атакувала у ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт «Шахедів» на Київ напередодні. Про це повідомляють джерела розвідки для «Української Правди».

За даними ГУР, атака БПЛА по Росії почалася о 3:30 та тривала декілька годин – завершилася о 9:20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську.

Співрозмовник видання наголошує, що усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва.

«Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді», – сказало джерело у ГУР.

Від самого ранку в Росії скаржаться на атаку безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій, Брянській та Смоленській областях. У міноборони РФ уже традиційно заявили, що всі БпЛА нібито було знищено засобами ППО. За попередніми даними, дрони атакували територію Росії у кілька хвиль. Перші безпілотники полетіли на РФ ще вночі, а вже приблизно о 8:30 у деяких містах заявили про нову атаку.

Зокрема, декілька безпілотників були помічені і в Московській області. Через це аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» обмежували роботу. Мер Москви Сергій Собянін казав, що постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає, а на місцях падіння уламків безпілотників працюють екстрені служби.

Тим часом у Тулі нібито знищені три дрони. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи. Як пише видання, за 1,5 км від місця, куди прилетів БпЛА, розташоване Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Це підприємство є одним із найбільших у сфері оборонної промисловості РФ. Пріоритетний напрямок його діяльності – розробка високоточної зброї.

Крім того, у Смоленську заявили про вибухи в районі авіаційного заводу. Міноборони РФ стверджує, що «усі 20 БпЛА збито».

Також атаковані були тимчасово окуповані населені пункти України. Так, на Донеччині частина міст і районів залишилася без світла.

Нагадаємо, що сьогодні влада РФ заявила про нібито збиття ракет над Азовським морем.

Крім того, у недлію вранці в Тулі знову був помічений безпілотник, містяни чули вибухи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. 

Теги: розвідка Міноборони війна Міноборони РФ військові безпілотник влада поранення розробка

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