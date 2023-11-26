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Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
У російській Тулі збитий дрон влетів у квартиру в багатоповерхівці
фото з відкритих джерел

У ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула

У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. У Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Європейська Комісія виділить Україні 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури, що постраждала від ударів Росії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Єврокомісія виділить Україні €50 млн

Європейська Комісія виділить Україні 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури, що постраждала від ударів Росії, з метою полегшення подальшого експорту агропродукції на міжнародний ринок. Про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до президента України Володимира Зеленського.

У листі фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

«Аби підтримати ці зусилля Єврокомісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів», – йдеться у листі.

Урсули фон дер Ляєн зауважила, що з часом ці інвестиції допоможуть українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни.

Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна-НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у першій міністерській зустрічі Ради Україна-НАТО. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

Блінкен відправиться до Брюсселя з 27 по 29 листопада для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО, включно з першою зустріччю міністрів закордонних справ Ради НАТО-Україна.

Атака на столицю

У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено у Києві та низці областей.

Умєров провів розмову з главою Пентагону

Міністр оборони Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Про це повідомляє міністерство оборони США.

Під час цього телефонного обговорення міністри обговорили допомогу в галузі безпеки.

«Держсекретар Остін засудив ракетні удари Росії, що продовжуються, і удари БПЛА по українських містах і критично важливій інфраструктурі. Міністри також обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією», – написано на сайті Міністерства оборони США.

Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт.

У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку

У ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи. Про це інформують росЗМІ.

Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

За інформацією російських ЗМІ, також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче, у них переляк. На місці працюють екстрені служби.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку. За його словами, серйозних пошкоджень немає, пошкоджені вікна у трьох квартирах, легкого поранення зазнала одна людина.

Раніше у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Теги: росія небезпека безпілотник Україна експорт інвестиції Єврокомісія

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