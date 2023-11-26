Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч

У російській Тулі збитий дрон влетів у квартиру в багатоповерхівці

У ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула

У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. У Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Європейська Комісія виділить Україні 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури, що постраждала від ударів Росії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

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Єврокомісія виділить Україні €50 млн

Європейська Комісія виділить Україні 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури, що постраждала від ударів Росії, з метою полегшення подальшого експорту агропродукції на міжнародний ринок. Про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до президента України Володимира Зеленського.

У листі фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

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«Аби підтримати ці зусилля Єврокомісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів», – йдеться у листі.

Урсули фон дер Ляєн зауважила, що з часом ці інвестиції допоможуть українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни.

Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна-НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у першій міністерській зустрічі Ради Україна-НАТО. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

Блінкен відправиться до Брюсселя з 27 по 29 листопада для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО, включно з першою зустріччю міністрів закордонних справ Ради НАТО-Україна.

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Атака на столицю

У ніч проти 26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«В передмісті Києва працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено у Києві та низці областей.

Умєров провів розмову з главою Пентагону

Міністр оборони Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Про це повідомляє міністерство оборони США.

Під час цього телефонного обговорення міністри обговорили допомогу в галузі безпеки.

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«Держсекретар Остін засудив ракетні удари Росії, що продовжуються, і удари БПЛА по українських містах і критично важливій інфраструктурі. Міністри також обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією», – написано на сайті Міністерства оборони США.

Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт.

У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку

У ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи. Про це інформують росЗМІ.

Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

За інформацією російських ЗМІ, також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче, у них переляк. На місці працюють екстрені служби.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку. За його словами, серйозних пошкоджень немає, пошкоджені вікна у трьох квартирах, легкого поранення зазнала одна людина.

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Раніше у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.