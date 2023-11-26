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Росія скаржиться на масовану атаку безпілотників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія скаржиться на масовану атаку безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я

У ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Раніше повідомлялося, що у Росії заявили, що сьогодні вночі, 24 листопада, безпілотник знову намагався атакувати військову частину росіян у селищі Котлубань Волгоградської області. 

Зазначається, що загалом у бік частини нібито летіло три безпілотники літакового типу. Проте всі вони нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Один із безпілотників таки упав на території частини та вибухнув.

Ця ж військова частина зазнала атаки вночі 16 листопада – там був вибух та пожежа. ЗМІ повідомили, що внаслідок удару безпілотником спалахнув склад із боєприпасами.

До слова, Офіс президента України відреагував на ворожу атаку на Київ 25 листопада. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія отримає відповідь за удар по столиці України.

Він зазначив, що, як в 30-ті роки минулого століття, зараз РФ веде війну з цивільним населенням України.

Теги: Москва Андрій Єрмак безпілотник росія вибух

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