У російській Тулі ранок почався з вибухів (відео)

Після нічної «бавовни» жителі Тули знову помітили в небі безпілотник

У неділю вранці в російському місті Тула знову помічений безпілотник. У місті чути вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки в Telegram.

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Жителі Тули знімають на відео проліт дрона з вікна своїх домівок і кажуть про нові вибухи над містом. За даними пабліків, російські сили протиповітряної оборони збили ще два безпілотники.

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Російська влада наразі не коментувала події. Офіційної інформації від української сторони також поки що немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.