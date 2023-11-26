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У російській Тулі ранок почався з вибухів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російській Тулі ранок почався з вибухів (відео)
Над Тулою пролітав безпілотник
фото: скриншот відео (Baza)

Після нічної «бавовни» жителі Тули знову помітили в небі безпілотник

У неділю вранці в російському місті Тула знову помічений безпілотник. У місті чути вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки в Telegram.

Жителі Тули знімають на відео проліт дрона з вікна своїх домівок і кажуть про нові вибухи над містом. За даними пабліків, російські сили протиповітряної оборони збили ще два безпілотники.

Російська влада наразі не коментувала події. Офіційної інформації від української сторони також поки що немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Теги: росія безпілотник вибух

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