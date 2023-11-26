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У Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку (фото, відео)
Дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула
фото: росЗМІ

Постраждала одна людина, у неї травма стопи

У ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи. Про це інформують росЗМІ.

Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

За інформацією російських ЗМІ, також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче, у них переляк. На місці працюють екстрені служби.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку. За його словами, серйозних пошкоджень немає, пошкоджені вікна у трьох квартирах, легкого поранення зазнала одна людина.

Раніше у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

До слова, Офіс президента України відреагував на ворожу атаку на Київ 25 листопада. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія отримає відповідь за удар по столиці України.

Він зазначив, що, як в 30-ті роки минулого століття, зараз РФ веде війну з цивільним населенням України.

Теги: поранення травма Андрій Єрмак безпілотник росія

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