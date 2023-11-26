У Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку (фото, відео)

Постраждала одна людина, у неї травма стопи

У ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи. Про це інформують росЗМІ.

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Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

За інформацією російських ЗМІ, також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче, у них переляк. На місці працюють екстрені служби.

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Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку. За його словами, серйозних пошкоджень немає, пошкоджені вікна у трьох квартирах, легкого поранення зазнала одна людина.

Раніше у Росії заявили про спробу масової атаки безпілотниками. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

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До слова, Офіс президента України відреагував на ворожу атаку на Київ 25 листопада. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія отримає відповідь за удар по столиці України.

Він зазначив, що, як в 30-ті роки минулого століття, зараз РФ веде війну з цивільним населенням України.