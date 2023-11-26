Влада РФ заявила про збиття ракет над Азовським морем

Ворожа ППО начебто збила дві українські зенітні ракети

Російські засоби протиповітряної оборони нібито виявили та знищили дві українські зенітні крилаті ракети комплексу С-200 над Азовським морем. Про це повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

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«Російськими засобами ППО дві українські ракети було виявлено і знищено в повітрі над акваторією Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

Відомство країни-агресорки стверджує, нібито це сталося приблизно об 11:00 (за московським часом). Примітно, що саме тоді, за інформацією російських джерел, рух Кримським мостом було перекрито на 10 хвилин.

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Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи. А вранці в Тулі знову був помічений безпілотник, містяни чули вибухи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.