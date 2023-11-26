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Влада РФ заявила про збиття ракет над Азовським морем

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада РФ заявила про збиття ракет над Азовським морем
Росіяни заявили про нібито «знищення» двох українських ракет комплексу С-200
фото: Andrej Durejka

Ворожа ППО начебто збила дві українські зенітні ракети

Російські засоби протиповітряної оборони нібито виявили та знищили дві українські зенітні крилаті ракети комплексу С-200 над Азовським морем. Про це повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

«Російськими засобами ППО дві українські ракети було виявлено і знищено в повітрі над акваторією Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

Відомство країни-агресорки стверджує, нібито це сталося приблизно об 11:00 (за московським часом). Примітно, що саме тоді, за інформацією російських джерел, рух Кримським мостом було перекрито на 10 хвилин.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада у Росії дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Постраждала одна людина, у неї травма стопи. А вранці в Тулі знову був помічений безпілотник, містяни чули вибухи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Теги: Азовське море ракета росіяни

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