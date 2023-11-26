Розвідка розкрила подробиці наймасованішої атаки дронів на Росію

Міноборони України підтвердило свою причетність до нічних ударів по території країни-агресорки

У ніч на 26 листопада одразу кілька регіонів Росії опинилися під масованим ударом дронів. Російська влада традиційно заявила, що всі цілі були «усіпшно збиті». Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило причетність України до цієї атаки, передає oboz.ua.

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Від самого ранку в Росії скаржаться на атаку безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій, Брянській та Смоленській областях. У міноборони РФ уже традиційно заявили, що всі БпЛА нібито було знищено засобами ППО. За попередніми даними, дрони атакували територію Росії у кілька хвиль. Перші безпілотники полетіли на РФ ще вночі, а вже приблизно о 8:30 у деяких містах заявили про нову атаку.

Зокрема, декілька безпілотників були помічені і в Московській області. Через це аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» обмежували роботу. Мер Москви Сергій Собянін казав, що постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає, а на місцях падіння уламків безпілотників працюють екстрені служби.

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Тим часом у Тулі нібито знищені три дрони. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи. Як пише видання, за 1,5 км від місця, куди прилетів БпЛА, розташоване Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Це підприємство є одним із найбільших у сфері оборонної промисловості РФ. Пріоритетний напрямок його діяльності – розробка високоточної зброї.

Крім того, у Смоленську заявили про вибухи в районі авіаційного заводу. Міноборони РФ стверджує, що «усі 20 БпЛА збито».

Також атаковані були тимчасово окуповані населені пункти України. Так, на Донеччині частина міст і районів залишилася без світла.

Нагадаємо, що сьогодні влада РФ заявила про нібито збиття ракет над Азовським морем.

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Крім того, у недлію вранці в Тулі знову був помічений безпілотник, містяни чули вибухи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву.