«Мати готова була цілувати руки». У Києві журналістка врятувала хлопчика від викрадення

Юлія Лавришин зрозуміла, що дитина у небезпеці, тож її реакція була блискавичною

Викраденню хлопчика завадила журналістка Юлія Лавришин. На її очах дитину до машини тягнув за руку чоловік, малий пручався і кричав, однак людей довкола не було. Інцидент трапився на проспекті Шухевича, серед білого дня. Історією дівчина поділилася на сторінці у facebook. Зізналася – пішла ва-банк, бо часу роздумувати чи кликати на допомогу не було.

«Вчора близько 17:00 між зупинками «Райдужний» і ст. Ватутіна на проспекті Шухевича, я помітила, що якийсь мужик років 35 жорстко тягне хлопчика років 10 на вигляд до машини. Підібралась ближче і чую: «Дядя, відпустіть мене, я вас не знаю». А той каже: «Заткнись и пошли со мной». Людей в радіусі кількасот метрів не було і часу на витягання телефона, дзвінки в поліцію і таке інше також, бо до машини залишалось кілька метрів. Вона там була одна і пікнув замок», – ідеться у дописі.

Юлія зрозуміла, що дитину викрадають просто на очах, тож її реакція була блискавичною.

«Підбігаю до них, шарпаю малого за рукав так, що навіть той мужик у шоці, і вдаю знервовану маму. Сварю на малого: «Ну скільки можна тікати!? От що мені з тобою робити?! Вдома з тобою поговоримо!». Оторопілий виродок дивиться на мене і в жаху мчить до машини та тікає, а я просто не встигаю ні сфотографувати його, ні запам'ятати номер. Але це точно був оливковий Ланос», – розповіла журналістка.

Своїй рятівниці хлопчик пояснив, що прийшов на додаткове заняття до вчительки, але воно з якихось причин скасувалося в останній момент. У малого ж розрядився телефон, він не зміг попередити маму, щоб прийшла його забрати, і вирішив самотужки дістатися додому. Юлія позичила врятованому хлопчику свій павербенк, вони увімкнули його телефон та подзвонили мамі.

«Нажахана жінка примчала за хвилин 10 і мало руки мені не почала цілувати. Того мужика малий реально не знав і він до нього пристав просто серед вулиці. Чому вчителька його самого відпустила, я не додумалась з'ясувати.

Розумію, що якась невідома сила змусила мене вийти на зупинку швидше, пройтись додому пішки, та ще й повернутись трохи назад, щоб пройтися новою частиною парку, яку ще доробляють. І сама не знаю, як я в той момент не розгубилась і зробила так, як колись моя знайома, яка раніше розповідала мені про подібний випадок. Закликаю всіх бути уважними і небайдужими», – підсумувала журналістка.

Раніше в Одесі група осіб незаконно позбавила волі чоловіка і вимагала у нього неіснуючий борг.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування щодо групи осіб, які викрали киянина та вимагали у нього гроші. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

Крім того, в Україні викрили угруповання, яке виманило в блогерки з Ірану $1,5 млн. Як з’ясувалося, організатором був 37-річний уродженець Ірану, його спільники – двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні.