Мешканці столичного «Комфорт тауну» побилися через вигул собак (відео)
Масштабну бійку посеред столичних новобудов влаштували власники домашніх тварин
Жорстока бійка між власниками собак сталася на території столичного житлового комплексу «Комфорт Таун». Як видно на відео конфлікту, опублікованому в Telegram-каналі «Київ Оперативний», учаники конфлікту використовували сльозогінний газ.
На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпихнути чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.
Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив «відлякати» одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.
«Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК «Комфорт Таун». Потрібна пояснювальна бригада – хто правий? Хто винен?» – поцікавилися автори поста.
У коментарях користувачі пишуть, що винен чоловік, собака якого була без повідка. Також зазначають, що таких порушників у житловому комплексі багато.
Раніше повідомлялося, що у Вознесенську на Миколаївщині 27-річна жінка померла у лікарні після нападу бійцівського собаки.
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