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    Мешканці столичного «Комфорт тауну» побилися через вигул собак (відео)

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    Під час конфлікту використовувався сльозогінний газ - Мешканці столичного «Комфорт тауну» побилися через вигул собак (відео)
    Під час конфлікту використовувався сльозогінний газ
    Фото: «Київ Оперативний»

    Масштабну бійку посеред столичних новобудов влаштували власники домашніх тварин

    Жорстока бійка між власниками собак сталася на території столичного житлового комплексу «Комфорт Таун». Як видно на відео конфлікту, опублікованому в Telegram-каналі «Київ Оперативний», учаники конфлікту використовували сльозогінний газ.

    На кадрах видно, як один чоловік вигулював свого улюбленця. У цей момент до нього підійшов інший житель комплексу зі своїм собакою. Першому це, судячи з усього, не сподобалося і він вирішив ногою відпихнути чужу собаку. Після чого і зав'язалася бійка.

    Через якийсь час в бійку вліз ще один хлопець, який вирішив «відлякати» одного з учасників конфлікту сльозогінним газом.

    «Двоє дорослих чоловіків побилися через собак. Подія сталася на території ЖК «Комфорт Таун». Потрібна пояснювальна бригада – хто правий? Хто винен?» – поцікавилися автори поста.

    У коментарях користувачі пишуть, що винен чоловік, собака якого була без повідка. Також зазначають, що таких порушників у житловому комплексі багато.

    Раніше повідомлялося, що у Вознесенську на Миколаївщині 27-річна жінка померла у лікарні після нападу бійцівського собаки.

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    Теги: Київ газ бійка тварини жінка чоловік
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    Мешканці столичного «Комфорт тауну» побилися через вигул собак (відео)