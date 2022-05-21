  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Ніколов
рус
    Думки вголос

    Як ворог працює проти України. Приклад «Bloomberg»

    • Юрій Ніколов

      Журналіст і засновник проекту «Наші гроші»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російська пропаганда миттєво передрукувала колонку Панкаджа Мішри - Як ворог працює проти України. Приклад «Bloomberg»
    Російська пропаганда миттєво передрукувала колонку Панкаджа Мішри
    фото: theguardian.com

    Панкаджу Мішрі «здається», що договірна капітуляція це єдиний спосіб покласти край нашим стражданням

    Як працює ворог, наприклад у «Bloomberg».

    Там беруть і публікують колонку Панкаджа Мішри «Украина должна остерегаться подарков от британцев». Вона починається зі слів «Урегулирование путем переговоров все больше кажется единственным способом положить конец насилию и страданиям в Украине».

    І все. Це єдиний аргумент – Панкаджу Мішрі «здається», що договірна капітуляція це єдиний спосіб покласти край нашим стражданням. Інших варіантів – наприклад, вставить Роіссі в дупу жменю «Хімарсів» – автору не здається.

    Далі вся колонка, що побудована на оцьому єдиному слові «здається», просуває сумнозвісний роісянсько-китайський наратив, що хвате давать Україні далекобійні залізяки. А то всякі нагнєтатєлі тішать своє его, американська воєнщина наживається на освіжуванні запасів старої зброї, а нормальні люди не можуть просто жити в таких обставинах. І все через Бориса Джонсонюка і його посіпак, які тільки і заважають миру у всьому світі.

    І ти такий сидиш в цих самих обставинах як обпльований і думаєш – шо то за ї*анько таке написав? Може якийся Ківа чи Медвечдук? Може хай приїде в Україну пожити в районі Харкова і там пойме нафіга нам зброя?

    У профайлі «Блумберга» про нього написано «Среди его книг «Эпоха гнева: история настоящего», «Из руин империи: интеллектуалы, переделавшие Азию» и «Искушения Запада: как быть современным в Индии, Пакистане, Тибете и других странах».

    Лізеш у гугль почитать за митця, а він у своїх творах валить такі пасажі «Як знайти собі місце гідності в цьому світі, створеному Заходом, в якому Захід та його союзники на незаході зарезервували для себе найкращі позиції».

    І все зразу стає зрозуміло.

    Ну і щоб ви не сумнівались – помиї цього «інтелектуала» миттєво передруковані роісянською пропагандою.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Як ворог працює проти України. Приклад «Bloomberg»
    Як ворог працює проти України. Приклад «Bloomberg»

    …І все тільки тому, що одному чуваку «здається». А редактору колонок у «Блумбергу» цього аргументу виявилось досить, аби поставити ці помиї на сайт. І продовжувати розмивати суспільну думку в самій Британії та давити на розкольницькі лінії. Мовляв, дивіться хто заважає всім тихенько зіскочити з вайнушкі.

    «Нужно просто перестать стрелять».

    Джерело: блог Юрія Ніколова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Альфред Кох
    Альфред Кох

    Російський державний діяч

    Олександр Данилюк
    Олександр Данилюк

    Екссекретар РНБО України

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як ворог працює проти України. Приклад «Bloomberg»