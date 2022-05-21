Як ворог працює проти України. Приклад «Bloomberg»

Панкаджу Мішрі «здається», що договірна капітуляція це єдиний спосіб покласти край нашим стражданням

Як працює ворог, наприклад у «Bloomberg».

Там беруть і публікують колонку Панкаджа Мішри «Украина должна остерегаться подарков от британцев». Вона починається зі слів «Урегулирование путем переговоров все больше кажется единственным способом положить конец насилию и страданиям в Украине».

І все. Це єдиний аргумент – Панкаджу Мішрі «здається», що договірна капітуляція це єдиний спосіб покласти край нашим стражданням. Інших варіантів – наприклад, вставить Роіссі в дупу жменю «Хімарсів» – автору не здається.

Далі вся колонка, що побудована на оцьому єдиному слові «здається», просуває сумнозвісний роісянсько-китайський наратив, що хвате давать Україні далекобійні залізяки. А то всякі нагнєтатєлі тішать своє его, американська воєнщина наживається на освіжуванні запасів старої зброї, а нормальні люди не можуть просто жити в таких обставинах. І все через Бориса Джонсонюка і його посіпак, які тільки і заважають миру у всьому світі.

І ти такий сидиш в цих самих обставинах як обпльований і думаєш – шо то за ї*анько таке написав? Може якийся Ківа чи Медвечдук? Може хай приїде в Україну пожити в районі Харкова і там пойме нафіга нам зброя?

У профайлі «Блумберга» про нього написано «Среди его книг «Эпоха гнева: история настоящего», «Из руин империи: интеллектуалы, переделавшие Азию» и «Искушения Запада: как быть современным в Индии, Пакистане, Тибете и других странах».

Лізеш у гугль почитать за митця, а він у своїх творах валить такі пасажі «Як знайти собі місце гідності в цьому світі, створеному Заходом, в якому Захід та його союзники на незаході зарезервували для себе найкращі позиції».

І все зразу стає зрозуміло.

Ну і щоб ви не сумнівались – помиї цього «інтелектуала» миттєво передруковані роісянською пропагандою.

…І все тільки тому, що одному чуваку «здається». А редактору колонок у «Блумбергу» цього аргументу виявилось досить, аби поставити ці помиї на сайт. І продовжувати розмивати суспільну думку в самій Британії та давити на розкольницькі лінії. Мовляв, дивіться хто заважає всім тихенько зіскочити з вайнушкі.

«Нужно просто перестать стрелять».

Джерело: блог Юрія Ніколова

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