Вранці сталося шість обстрілів Сумщини з боку Росії

Внаслідок ворожого удару втрат серед військових і мирних мешканців немає

Сьогодні, 21 травня, зранку ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області з території Росії.

Як повідомляє Оперативне командування «Північ», спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ. https://www.facebook.com/kommander.nord/

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району.

Як відомо, російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Україну із території РФ. Більшість ударів приймає прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

Читайте також: