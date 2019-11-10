Мазура доправили до прокуратури міста Холм
Його доправлено автомобілем Прикордонної служби Польщі
Ветерана АТО Ігоря Мазура щойно доправили до районної прокуратури у Холмі, де вирішуватиметься питання про те, коли відбудеться суд про тимчасове затримання учасника АТО.
Про це повідомляє Укрінформ.
Його доправлено автомобілем Прикордонної служби Польщі.
За словами консула Генконсульства України в Любліеі Артема Валаха, зараз з ним проводяться першочергові слідчі дії.
Зазначимо, що раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.
Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).
Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.