Мазура доправили до прокуратури міста Холм



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Ветерана АТО Ігоря Мазура доправили до районної прокуратури у Холмі Фото Укрінформ

Його доправлено автомобілем Прикордонної служби Польщі

Ветерана АТО Ігоря Мазура щойно доправили до районної прокуратури у Холмі, де вирішуватиметься питання про те, коли відбудеться суд про тимчасове затримання учасника АТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

Його доправлено автомобілем Прикордонної служби Польщі.

За словами консула Генконсульства України в Любліеі Артема Валаха, зараз з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Зазначимо, що раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.