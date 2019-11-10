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    Події в Україні

    Мазура доправили до прокуратури міста Холм

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    Ветерана АТО Ігоря Мазура доправили до районної прокуратури у Холмі - Мазура доправили до прокуратури міста Холм
    Ветерана АТО Ігоря Мазура доправили до районної прокуратури у Холмі
    Фото Укрінформ

    Його доправлено автомобілем Прикордонної служби Польщі

    Ветерана АТО Ігоря Мазура щойно доправили до районної прокуратури у Холмі, де вирішуватиметься питання про те, коли відбудеться суд про тимчасове затримання учасника АТО.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Його доправлено автомобілем Прикордонної служби Польщі.

    За словами консула Генконсульства України в Любліеі Артема Валаха, зараз з ним проводяться першочергові слідчі дії.

    Зазначимо, що раніше віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

    Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

    Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

    АТО суд Польща акція влада
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