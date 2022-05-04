Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня

Росія прагне досягти певних результатів до 9 травня

Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«До цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є бойові дії та де є порівняне затишшя», – сказав Мотузяник.

Відомство очікує на провокації з боку Росії та активізацію обстрілів. Крім того, до 9 травня Росія хотіла б досягнути якихось результатів, проте наразі, за словами Мотузяника, своїх стратегічних цілей вона не реалізувала. Раніше в РФ заявляли про плани встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Також у Міноборони повідомили, що російські окупанти, які воюють на території України, шоковані кількістю власних втрат. Заступниця міністра оборони запевнила, що, за інформацією джерел МО, Росія зараз має серйозні проблеми як з плановим призовом, так і з прихованою мобілізацією. «Вони навіть половину свого плану не можуть виконати, що люди в Росії та на окупованих територіях масово переховуються і уникають цієї мобілізації», – поінформувала Ганна Маляр.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.



