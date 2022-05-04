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    Чи оголосить Путін 9 травня війну та мобілізацію? Речник диктатора зробив заяву

    Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня - Чи оголосить Путін 9 травня війну та мобілізацію? Речник диктатора зробив заяву
    Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня
    фото з російських ЗМІ

    Слід пам'ятати, що керівники РФ завжди брешуть

    У Кремлі заявляють, що не збираються оголошувати загальну мобілізацію 9 травня. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав нісенітницею публікації про плани Путіна оголосити 9 травня мобілізацію в Росії, пише ТАСС.

    У спікера очільника країни-агресорки запитали, яка ймовірність того, що російський лідер скористається «святковою датою» для того, щоб оголосити війну? На це питання Пєсков відповів так: «Ніяка. Я вже відповів на це питання. Це нісенітниця».

    Напередодні західні ЗМІ написали, що президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час спроби РФ завоювати східну та південну Україну. На сьогодні РФ наполягає, що йдеться про «спеціальну військову операцію з денацифікації».

    Слід пам'ятати, що керівники РФ завжди брешуть. За кілька днів до вторгнення Кремль заявляв світу, що не збирається нападати на Україну. Й після масштабного вторгнення російська влада продовжує стверджувати, що це не війна проти України, а саме спецоперація.

    Також про імовірність загальної мобілізації в РФ повідомляла українська розвідка. Начальник розвідки також зазначив, що до 9 травня Кремль не встигає досягти жодних успіхів на Донбасі.

    Раніше експерт озвучив головну проблему Путіна. Відкриту мобілізацію у Росії не оголошують, вона відбувається приховано.

    Раніше окупанти розпочали примусову мобілізацію медиків на захоплених територіях.

    Як відомо, наступні кілька тижнів стануть вирішальними. США спрогнозували розвиток війни в Україні.

    Стало відомо, чи продовжиться мобілізація в Україні після 24 травня: відповідь командування ЗСУ.

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    Теги: День Перемоги росія окупанти війна путін парад мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Чи оголосить Путін 9 травня війну та мобілізацію? Речник диктатора зробив заяву