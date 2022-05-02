Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – головний військовий розвідник

Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію

Кремль не досягає успіхів у війні проти України

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії готуються до мобілізації 9 травня. Він уточнив, що влада країни-агресора проводить підготовчі заходи.

«Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації», – заявив Буданов в інтерв'ю виданню НВ, відповідаючи на питання про плани Росії оголосити мобілізацію на 9 травня.

За його словами, проведені заходи є необхідними кроками перед початком повноцінної мобілізації.

Начальник розвідки також зазначив, що до 9 травня Кремль не встигає досягти жодних успіхів на Донбасі.

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