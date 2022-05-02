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    Події в Україні

    Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – головний військовий розвідник

    Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію - Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – головний військовий розвідник
    Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію
    фото: міноборони РФ

    Кремль не досягає успіхів у війні проти України

    Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії готуються до мобілізації 9 травня. Він уточнив, що влада країни-агресора проводить підготовчі заходи.

    «Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації», – заявив Буданов в інтерв'ю виданню НВ, відповідаючи на питання про плани Росії оголосити мобілізацію на 9 травня.

    За його словами, проведені заходи є необхідними кроками перед початком повноцінної мобілізації.

    Начальник розвідки також зазначив, що до 9 травня Кремль не встигає досягти жодних успіхів на Донбасі.

    Раніше експерт озвучив головну проблему Путіна. Відкриту мобілізацію у Росії не оголошують, вона відбувається приховано.

    Раніше окупанти розпочали примусову мобілізацію медиків на захоплених територіях.

    Як відомо, наступні кілька тижнів стануть вирішальними. США спрогнозували розвиток війни в Україні.

    Стало відомо, чи продовжиться мобілізація в Україні після 24 травня: відповідь командування ЗСУ.

    Читайте також: Мобілізація в Україні: головні тези командування ЗСУ


    Теги: День Перемоги росія окупанти ЗСУ війна путін мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, – головний військовий розвідник