В Україні запрацював бот-рятівник від фейкових новин та російської пропаганди

Фактчек-бот під назвою «Перевірка» допоможе побороти інфотерор

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою «Перевірка». Про це йдеться у Telegram-каналі організації.

Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Як працює чат-бот:

Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність.

Ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.

Спробуйте самі: https://t.me/perevir_bot

«Боремо інфотерор разом!», – ідеться у повідомленні.

Раніше в Україні було створено спеціальний чат-бот для повідомлення про ворожі війська, техніку та ДРГ.

До слова, провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали.

Також нагадаємо, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. «У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло. Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу», – йдеться у повідомленні.

Укравтодор також просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що на 26 лютого призначено евакуаційні поїзди з Києва на захід України – до Львова, Чернівців, Ужгорода та Івано-Франківська.

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