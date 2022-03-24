Віцепрезидент «Енергоатома» втік до Німеччини: його уже відсторонено

Віцепрезидент «Енергоатому» Гартмут Якоб втік на батьківщину, до Німеччини. Його відсторонили від операційної діяльності

Частина керівництва «Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» зникла під час евакуації із Києва

Після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область. Про це повідомило джерело «Главкому» в «Енергоатомі».

Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.

Разом з ним, за інформацією джерел в «Енергоатомі», зник і директор з фінансів та бюджетування Сергій Іванов. Місцезнаходження Іванова досі невідоме.

Гартмут Якоб після своєї втечі був відсторонений від операційної діяльності. Після цього усі документи, якими раніше згідно з посадовою інструкцією займався віцепрезидент-утікач, передали заступниці директора дирекції-директору департаменту-казначейства дирекції з фінансів та бюджетування Людмилі Смілянець.

Нагадаємо, що тільки за перші шість днів війни, за словами керівника «Енергоатому» Петра Котіна, компанія зазнала збитків на суму близько 18 млрд грн.

Зокрема, російські окупанти захопили непрацюючу Чорнобильську АЕС та найбільшу в Україні і Європі Запорізьку атомну електростанцію. Котін заявив, що окупанти використовують захоплені українські електростанції як воєнні бази. Зокрема на Запорізьку АЕС зайшло близько 500 окупантів, ще 1000 – в сам Енергодар, місто-супутник атомної електростанції.

Пізніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС перебуває у власності «Росатому».

Учора, 23 березня, стало відомо, що рашисти знищили на території Чорнобильської атомної електростанції новітню лабораторію вартістю 6 млн євро. На базі лабораторії перебували високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які потрапили до рук ворога.

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