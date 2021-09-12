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    Ми постійно готуємося до відбиття повномасштабного вторгнення – Залужний

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    Ситуація на Донбасі залишається під контролем Збройних сил&nbsp; - Ми постійно готуємося до відбиття повномасштабного вторгнення – Залужний
    Ситуація на Донбасі залишається під контролем Збройних сил 
    Фото з відкритих джерел

    Бойовики все частіше порушують режим припинення вогню

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз. Про це Залужний повідомив у Facebook.

    «Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем. Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємося. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни», – зазначив Залужний.

    Він констатував, що останнім часом фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

    «Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У їх наслідок один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого. На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

    Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявляє про наявність у Росії намірів провести широкомасштабну агресію проти України.

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    Теги: ЗСУ військові озброєння
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    Ми постійно готуємося до відбиття повномасштабного вторгнення – Залужний