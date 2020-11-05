Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили перемир'я

В районі населеного пункту Шуми українські військові збили ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування

На Донбасі за середу, 4 листопада, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

«Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Шуми українські військові збили ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування.

«Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано», – заявили в штабі ООС.