Бойовики обстріляли позиції Збройних сил із заборонених мінометів



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Один боєць ЗСУ отримав поранення

Російсько-терористичні війська протягом дня 16 вересня 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя з напрямків Українського та Верхньошироківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Миколаївки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського – зі стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку Пікузів – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм та гранатометів різних систем; поблизу Новотошківського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.