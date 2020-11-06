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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    Дев&rsquo;ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід - Доба на Донбасі: один військовий поранений
    Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував 11 обстрілів з боку бойовиків. Один український військовий був поранений.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

    Зокрема, поблизу Старогнатівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Тричі українські позиції передмісті Авдіївки потрапляли під обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. П’ять разів неподалік Водяного терористи вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, а також двічі застосували міномети калібру 82 міліметри.

    «Вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли», — заявили у штабі.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поблизу Попасної терористи обстріляли українських військових з великокаліберного кулемета, а також задіяли безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил.

    Внаслідок підриву один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я бійця задовільний.

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

    озброєння
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