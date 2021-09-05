«Вони сказали правду». Головнокомандувач вперше прокоментував пісню про Путіна на параді

Залужний підтримав військових і не наполягає на покаранні через кричалки про Путіна

Валерій Залужний назвав правдивою пісню-кричалку про Путіна, яку на репетиції військового параду на Хрещатику вигукували військові

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав правдивою пісню-кричалку «Путін — х***о», яку на репетиції військового параду на Хрещатику вигукували військові, повідомляє «Громадське».

«Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбувалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала» – сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилось відео, де військові 18 серпня на репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню «Путін – х#йло». На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком і співають знамениту пісню.

Тоді багато користувачів соцмережі були переконані, що це монтаж співу харківських ультрас.

Проте у п’ятницю, 20 серпня, під час репетиції параду в Києві військові повторно виконали відому «кричалку»

Нагадаємо, відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не змогла не звернути увагу на випадок під час репетиції параду в Києві, коли військові заспівали відому пісеньку про Путіна.

За її словами, президент України Володимир Зеленський, повинен знайти винних і покарати їх. А крім того, публічно вибачитися..