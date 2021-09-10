Широкомасштабну агресію Росія може розпочати під час навчань «Захід-2021» – Головнокомандувач Збройних сил

Залужний запевняє, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, в тому числі з території Білорусі

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявляє про наявність у Росії намірів провести широкомасштабну агресію проти України. Про це 10 вересня заявив Залужний під час брифінгу.

За його словами, про плани агресора свідчить розміщення РФ додаткових сил біля українського кордону та на території Білорусі для навчань «Захід-2021».

«Це свідчить, що такі наміри, швидше за все, у нашого ворога є», – зазначив він.

Залужний запевняє, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, в тому числі з території Білорусі.

«ЗСУ готується адекватно реагувати на широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена проти України», – заявив генерал-лейтенант.

За його словами, провокація можлива на будь-якій ділянці державного кордону, але в першу чергу – у зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, що у навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка і літаки країн НАТО.

Залужний перерахував 5 інновацій, які вперше відпрацюють під час цих маневрів:

навчання, підготовлені за стандартами НАТО, починаючи з першої планувальної конференції і завершуючи останньою підсумковою ; під час підготовки маневрів було проведено заходи з перевірки бойової готовності військових частин, а окремі військові частини довели до необхідних штатів; під час навчань апробують дев’ять доктринальних документів для ЗС, які розроблені відповідно до стандартів НАТО; буде залучено військовослужбовців країн-партнерів, які працюватимуть на пунктах різних органів управління: як штабними офіцерами, так і оцінювачами в ході проведення навчань; під час навчань ЗСУ перейдуть до сумісного застосування підрозділів та виконання завдань з підрозділами країн-членів НАТО. Апробують також багатонаціональну авіакомпоненту в складі батальйонно-тактичної групи механізованої бригади; відпрацюються тренування щодо можливостей застосування багатонаціональної групи спецпризначення та батальйонно-тактичної групи морської піхоти.

У навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки:

танків – до 85 одиниць

бойових броньованих машин – до 420 одиниць;

ракетних і артилерійських систем (калібром більше 100 мм) – до 50 одиниць;

бойових кораблів (катерів) – до 20 одиниць;

вертольотів (літаків) – до 30 одиниць.

Напередодні Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021».

Також Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

Додамо, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.