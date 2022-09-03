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ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Українські воїни захищають свою землю
фото: Генштаб

Вже знищено понад 49 тис. рашистів  

Минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становлять приблизно 49 тис. 50 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – 49050 (+350) осіб; 
  • танків – 2034 (+25) одиниць; 
  • бойових броньованих машин – 4403 (+37) одиниць; 
  • артилерійських систем – 1134 (+8) одиниць; 
  • реактивні системи залпового вогню – 293 (+4) одиниць; 
  • засоби ППО – 153 (+0) одиниць; 
  • літаків – 235 (+1) одиниць; 
  • гелікоптерів – 205 (+0) одиниць; 
  • безпілотники – 864 (+11) одиниць; 
  • крилаті ракети – 203 (+5) одиниць; 
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць; 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) одиниць; 
  • спеціальна техніка – 105 (+0). 
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога фото 1

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

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Теги: ЗСУ окупанти війна

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