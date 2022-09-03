ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога

Вже знищено понад 49 тис. рашистів

Минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становлять приблизно 49 тис. 50 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно склали:

особового складу – 49050 (+350) осіб;

танків – 2034 (+25) одиниць;

бойових броньованих машин – 4403 (+37) одиниць;

артилерійських систем – 1134 (+8) одиниць;

реактивні системи залпового вогню – 293 (+4) одиниць;

засоби ППО – 153 (+0) одиниць;

літаків – 235 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 205 (+0) одиниць;

безпілотники – 864 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 203 (+5) одиниць;

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) одиниць;

спеціальна техніка – 105 (+0).

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.