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«Укренерго» пояснило, чому насправді вимикають світло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укренерго» пояснило, чому насправді вимикають світло
«Укренерго» назвало головні причини вимушених обмежень
фото: «Укренерго»

«Укренерго» закликало ощадливо споживати електроенергію, щоб скоротити тривалість вимушених знеструмлень

Від початку жовтня у кількох регіонах України почалися регулярно застосовуватись графіки відключення світла. Причинами є атаки на магістральні мережі та підстанції, а не дефіцит електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Укренерго» назвало головні причини вимушених обмежень:

  • системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих областях, що призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів. Внаслідок цього – електроенергію доводиться передавати за сотні кілометрів, що ніколи не передбачалось жодними проєктами. І саме на магістральні мережі ворог зараз спрямував основну частину своїх засобів ураження;
  • нова тактика ворога – безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема – біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання. Це призводить до того, що передати необхідний споживачам обсяг електроенергії у певних напрямках – складно, або неможливо. Навіть за наявності профіциту потужності в інших регіонах;
  • постійні повітряні тривоги в областях, де ворог масовано атакує високовольтні підстанції і лінії, не дозволяють швидко здійснювати аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики постійно перебувають під загрозою, оскільки росіяни вже неодноразово здійснювали удари саме по місцях, де працює кваліфікований персонал і спецтехніка.

«Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли у решті регіонів – обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності – здійснюється експорт електроенергії», – наголошується у повідомленні.

«Укренерго» зазначило, що енергетики оперативно усувають наслідки російських обстрілів, і закликало ощадливо споживати електроенергію, щоб скоротити тривалість вимушених знеструмлень.

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 10 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

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Теги: енергетика Укренерго відключення світла

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