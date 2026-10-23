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Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Після нічних російських атак на енергетику у восьми областях України виникли нові знеструмлення
Фото: Укренерго, Укрінформ

Через нові пошкодження енергооб'єктів у частині регіонів 23 жовтня діятимуть погодинні відключення електроенергії обсягом до двох черг

У ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти в кількох областях України. Унаслідок ударів нові знеструмлення виникли у восьми регіонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, без електропостачання залишилися окремі споживачі в Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім знеструмленим споживачам.

Через пошкодження обладнання попередніми російськими обстрілами у частині областей до кінця доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла обсягом до двох черг.

Для промислових підприємств також діятимуть графіки обмеження потужності. Такі заходи необхідні, щоб запобігти перевантаженню пошкодженого енергетичного обладнання.

В «Укренерго» наголосили, що актуальні години відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу — обленерго.

Станом на 09:30 п'ятниці, 23 жовтня, рівень споживання електроенергії в Україні був на 3,6% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня.

В «Укренерго» пояснили зниження наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас добовий максимум споживання 22 жовтня припав на ранкові години. Його показник залишився на рівні попереднього дня, 21 жовтня.

Енергетики закликали українців обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через нові російські обстріли. Тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо користуватися електроенергією.

Нагадаємо, раніше «Главком» оприлюднив графіки відключення світла на 23 жовтня. За попереднім повідомленням «Укренерго», обмеження для населення та промисловості запланували через наслідки масованих атак на енергооб'єкти.

Крім того, 20 жовтня «Главком» повідомляв про російські удари по енергетиці семи областей. Тоді пошкодження інфраструктури також спричинили нові знеструмлення та запровадження обмежень для споживачів.

Раніше в «Укренерго» пояснювали, що однією з основних причин відключень стали пошкодження магістральних мереж і підстанцій унаслідок російських обстрілів.

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Теги: Укренерго відключення обмеження відключення світла

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