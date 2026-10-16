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Росія атакувала енергооб’єкти у двох регіонах за вечір - Зеленський

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала енергооб’єкти у двох регіонах за вечір - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером
скриншот із відео

Україна веде переговори з Бельгією про додаткові винищувачі та боєприпаси для протидії російським повітряним атакам

Майже 15 тис. людей на Волині залишилися без електроенергії після російських ударів, а в Києві та області зафіксували часткові знеструмлення. Президент України Володимир Зеленський обговорив наслідки атак на цивільну й критичну інфраструктуру з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави в Telegram.

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру

За словами Володимира Зеленського, лише ввечері 15 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у двох регіонах України. Наслідки атак позначилися на електропостачанні Волинської області, Києва та Київської області.

Президент повідомив, що на Волині без світла залишилися майже 15 тис. людей. У частині столиці та прилеглого регіону також виникли знеструмлення.

Відновлювальні роботи в окремих громадах ускладнює загроза повторних російських ударів. Через небезпеку ремонтні бригади не всюди можуть розпочати відновлення пошкодженої інфраструктури.

Росія продовжує атакувати українську енергосистему напередодні опалювального сезону. Як повідомляв «Главком», 14 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на об’єкти «Укренерго» від початку повномасштабного вторгнення. Основними цілями стали електропідстанції компанії.

Україна обговорює з Бельгією посилення авіації

Під час розмови з Бартом де Вевером Зеленський також поінформував бельгійського прем’єра про потреби України в оборонній допомозі. Окрему увагу сторони приділили можливостям української авіації протидіяти російським безпілотникам.

Президент наголосив на важливості винищувачів F-16 у боротьбі з реактивними шахедами. Україна працює з Бельгією над прискоренням постачання додаткових літаків.

«Зараз F-16 дуже допомагають відбивати атаки реактивних шахедів», – повідомив Зеленський.

Сторони також обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів для винищувачів. Глава держави подякував бельгійському прем’єру та країні за підтримку України й готовність продовжувати оборонну допомогу.

Забезпечення української авіації залишається одним із напрямів переговорів із партнерами. Раніше «Главком» повідомляв, що Нідерланди погодилися допомогти Україні з технічним обслуговуванням F-16, постачанням необхідних запчастин і боєприпасів.

Нагадаємо, 15 жовтня Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із європейськими лідерами та представниками НАТО. У межах візиту президент обговорює подальшу військову підтримку України й посилення захисту від російських атак.

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Теги: Нідерланди Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент Укренерго переговори

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