Росія вдарила по центру Конотопа: пошкоджені школа та лікарня

Під удар реактивних дронів потрапила цивільна інфраструктура міста. Відомо про щонайменше одного постраждалого та значні руйнування в центральній частині Конотопа

Російські війська вранці 10 липня атакували Конотоп на Сумщині реактивними безпілотниками типу Shahed. Під удар потрапив центр міста, де пошкоджено школу, лікарню та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

За словами мера, у напрямку міста летіли два реактивні дрони. Один із них влучив у центральній частині Конотопа. Унаслідок атаки поранення дістав 70-річний чоловік. Загиблих, за попередньою інформацією, немає.

фото: Артем Семенехін/Telegram

«Маємо приліт в центрі міста. Є поранений чоловік 70 років. Пошкоджено школа, лікарня, котельні…», – повідомив Семеніхін.

фото: Артем Семенехін/Telegram

фото: Артем Семенехін/Telegram

Опубліковані після удару фотографії свідчать про значні руйнування. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади, а вулиці засипані уламками скла та будівельних конструкцій. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши 137 ударних безпілотників. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями Україна має отримати від США новий пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.