Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Конотоп пʼяту добу без світла. Премʼєр Корецький провів розмову з мером міста

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Конотоп пʼяту добу без світла. Премʼєр Корецький провів розмову з мером міста
Корецький провів переговори щодо Конотопа
фото: Сергій Корецький/Telegram

Місто вже п'яту добу залишається без електроенергії після російської атаки, а уряд пообіцяв терміново забезпечити роботу критичної інфраструктури

Сергій Корецький провів розмову з міським головою Конотопа щодо ситуації з електропостачанням у місті, яке вже п'яту добу залишається без світла після російського удару по енергетичній інфраструктурі. За результатами розмови він доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Корецького.

За його словами, ситуація в Конотопі залишається складною через наслідки російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто вже п'яту добу перебуває без централізованого електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури змушені використовувати резервні джерела живлення.

«Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті. Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності», – повідомив Корецький.

Після розмови з міським головою він дав доручення Міністерству енергетики спільно з «Укренерго» невідкладно розібратися з проблемами електропостачання та вжити заходів для якнайшвидшого повернення світла мешканцям Конотопа.

«Доручив Міненерго разом з Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті», – наголосив він.

Окремо Корецький повідомив про рішення уряду забезпечити місто додатковими запасами дизельного пального. Його використовуватимуть для роботи альтернативних джерел живлення, від яких наразі залежить функціонування важливих комунальних об'єктів.

Насамперед пальне необхідне для котельні та водоканалу. За словами Корецького, уряд має забезпечити Конотоп необхідним запасом дизельного пального вже сьогодні, 28 жовтня.

«Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу», – зазначив він.

Водночас конкретних термінів повного відновлення електропостачання в місті наразі не названо. Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків російських ударів.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури Конотопа Сумської області. Внаслідок ударів у місті виникли масштабні проблеми з електропостачанням, які тривають уже п'яту добу.

Через тривале знеструмлення місцеві жителі зіткнулися з побутовими труднощами. Зокрема, люди не можуть повноцінно готувати їжу та нагрівати воду. Для забезпечення базових потреб мешканці використовують газові балони, генератори та зарядні станції.

Читайте також:

Теги: Сергій Корецький Конотоп окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава уряду повідомив про нові бюджетні пріоритети
Складна ситуація з фінансами. Прем'єр пояснив, на чому економитиме держава
28 вересня, 19:48
Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України після влучання ворожого дрона
Удар по Академії наук: НАН України звернулася із закликом до світової наукової спільноти
29 вересня, 15:29
Безпечного маршруту для виїзду з міста досі немає
Росія звинуватила Україну в катастрофі в Олешках – ЦПД
2 жовтня, 03:00
Голосування за кандидатів у депутати держдуми РФ, окупований Донецьк, 2026 рік
На окупованих територіях за два роки «зник» мільйон виборців
5 жовтня, 16:30
Російська атака пошкодила будівлю у Подільському районі Києва
Ракетний удар по Києву: окупанти пошкодили офісно-складську будівлю
7 жовтня, 07:54
Вступ України до ЄС опинився перед новою проблемою через зерно
Україна відмовилася приймати одну з умов вступу до ЄС – Politico
7 жовтня, 08:58
Окупант Гіматдінов був ліквідований захисниками України у Курській області (РФ) 22 вересня 2026 року
ЗСУ в Курській області ліквідували окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з плавання
Сьогодні, 12:16
Наслідки атаки РФ у Києві
Росія атакувала всі міські ТЕЦ у Києві – Корецький
14 жовтня, 10:57
Путіну, за словами Зеленського, недостатньо капітуляції України
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
17 жовтня, 15:58

Події в Україні

Конотоп пʼяту добу без світла. Премʼєр Корецький провів розмову з мером міста
Конотоп пʼяту добу без світла. Премʼєр Корецький провів розмову з мером міста
Конотоп п'яту добу залишається без світла після ударів РФ
Конотоп п'яту добу залишається без світла після ударів РФ
НАБУ відповіло на звинувачення Кравченка про підготовку нападу
НАБУ відповіло на звинувачення Кравченка про підготовку нападу
Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії
Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що НАБУ влаштувало за ним стеження в Австрії
Лубінець повідомив про ситуацію з перемир’ям в Олешках
Лубінець повідомив про ситуацію з перемир’ям в Олешках
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
87K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua