Конотоп пʼяту добу без світла. Премʼєр Корецький провів розмову з мером міста

Місто вже п'яту добу залишається без електроенергії після російської атаки, а уряд пообіцяв терміново забезпечити роботу критичної інфраструктури

Сергій Корецький провів розмову з міським головою Конотопа щодо ситуації з електропостачанням у місті, яке вже п'яту добу залишається без світла після російського удару по енергетичній інфраструктурі. За результатами розмови він доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Корецького.

За його словами, ситуація в Конотопі залишається складною через наслідки російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто вже п'яту добу перебуває без централізованого електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури змушені використовувати резервні джерела живлення.

«Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті. Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності», – повідомив Корецький.

Після розмови з міським головою він дав доручення Міністерству енергетики спільно з «Укренерго» невідкладно розібратися з проблемами електропостачання та вжити заходів для якнайшвидшого повернення світла мешканцям Конотопа.

«Доручив Міненерго разом з Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті», – наголосив він.

Окремо Корецький повідомив про рішення уряду забезпечити місто додатковими запасами дизельного пального. Його використовуватимуть для роботи альтернативних джерел живлення, від яких наразі залежить функціонування важливих комунальних об'єктів.

Насамперед пальне необхідне для котельні та водоканалу. За словами Корецького, уряд має забезпечити Конотоп необхідним запасом дизельного пального вже сьогодні, 28 жовтня.

«Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу», – зазначив він.

Водночас конкретних термінів повного відновлення електропостачання в місті наразі не названо. Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків російських ударів.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури Конотопа Сумської області. Внаслідок ударів у місті виникли масштабні проблеми з електропостачанням, які тривають уже п'яту добу.

Через тривале знеструмлення місцеві жителі зіткнулися з побутовими труднощами. Зокрема, люди не можуть повноцінно готувати їжу та нагрівати воду. Для забезпечення базових потреб мешканці використовують газові балони, генератори та зарядні станції.