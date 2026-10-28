Конотоп п'яту добу залишається без світла після ударів РФ

Місцеві жителі змушені користуватися генераторами та заряджати телефони в пунктах незламності

У Конотопі Сумської області п'яту добу тривають проблеми з електропостачанням після російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури 24 жовтня. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, однак терміни повернення світла залишаються невідомими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Суми».

Через тривале знеструмлення жителі міста не можуть повноцінно готувати їжу та нагрівати воду. Для побутових потреб використовують газові балони, генератори й зарядні станції.

Місцева жителька Олександра розповіла, що змушена щодня їздити до сусіднього села, аби зарядити портативну електростанцію.

«Я маю подругу в селі, вона має магазинчик. І щодня я їду до села, щоб підзарядити там цю станцію. Щоб якось працювати і жити. Я не хочу казати слово "виживати", бо ми хочемо жити», – зазначила жінка.

Містяни також користуються пунктами незламності, де можна зарядити телефони та інші пристрої. Водночас журналісти з'ясували, що деякі адреси з оприлюдненого міською владою переліку виявилися зачиненими.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін у коментарі «Суспільному» заявив, що пункти незламності працюють, окрім тих, які постраждали від російських ударів. Водночас він повідомив про відсутність пального для генераторів.

В АТ «Сумиобленерго» зазначили, що фахівці продовжують працювати над відновленням розподілу електроенергії. Насамперед швидкість ремонтів залежить від безпекової ситуації.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що внаслідок російської атаки 24 жовтня у Конотопі також постраждали навчальні заклади та житлові будинки. Місцева лікарня перейшла на роботу від генераторів, у більшій частині міста виникли проблеми з газопостачанням, а воду подавали за графіком – уранці та ввечері.

Крім того, «Главком» повідомляв, що 23 жовтня російські війська атакували енергетичні об'єкти у восьми областях України. Через пошкодження інфраструктури виникли нові знеструмлення, а енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяла безпекова ситуація.