«Укренерго» отримало завдання посилити захист енергосистеми

За повідомленням Міненерго, нині доступно близько 15 ГВт потужності, а до кінця року цей показник планують суттєво збільшити

Шмигаль: інвентаризація потреб має показати, яких критичних позицій обладнання бракує

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду з правлінням і членами Наглядової ради НЕК «Укренерго», на якій обговорили ситуацію в енергосистемі після останніх російських атак і готовність до осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля у Facebook.

За словами Дениса Шмигаля, окремо говорили про те, як об'єкти компанії зможуть пройти осінньо-зимовий період за різних сценаріїв. За підсумками наради міністр визначив першочергові завдання за трьома напрямами:

посилення захисту;

формування необхідних резервів обладнання;

безпека персоналу.

фото: Денис Шмигаль / Facebook

Захист: уніфіковані рішення та простіші процедури

Шмигаль доручив «Укренерго» за потреби переглянути й уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій та втілити їх у стислі строки. Надалі компанія має поширити ці рішення на всі регіони.

Крім того, міністр очікує від «Укренерго» пропозицій щодо спрощення процедур проєктування та будівництва захисних споруд.

«В умовах війни час від ухвалення рішення до його реалізації повинен бути мінімальним», – підкреслив Шмигаль.

Резерви: що наявне і де бракує

Окремо Шмигаль доручив активізувати роботу з резервами обладнання, зокрема провести детальну інвентаризацію потреб. Її мета – чітко з'ясувати:

які критичні позиції вже наявні;

де існує дефіцит;

де потрібна підтримка держави та партнерів.

Безпека людей

Ще одним пріоритетом очільник Міненерго назвав безпеку людей. Укриття для персоналу підстанцій потрібно облаштувати й посилити в найкоротші строки.

«Маємо бути на крок попереду ворога – посилювати захист, формувати резерви та завчасно готувати рішення на кожен можливий сценарій», – підсумував він.

Що відомо про підготовку енергосистеми до зими

Раніше, 21 серпня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді Шмигаль заявив, що енергосистема працює стабільно й планових відключень немає. Водночас він застеріг, що ситуація може змінитися залежно від інтенсивності російських атак. Тоді ж міністр повідомив, що доступно близько 15 ГВт потужності, а до кінця року цей показник планують суттєво збільшити.

За його словами, на той момент уже відремонтували 4,8 ГВт генерації, ще близько 4 ГВт перебували в ремонті. Загалом цьогоріч в Україні планують відновити і збудувати понад 10 ГВт генеруючих потужностей.

Нагадаємо, Шмигаль уже зустрічався з оновленим складом Наглядової ради «Укренерго». Тоді він підкреслив, що надійний захист енергооб'єктів і формування резервів необхідного обладнання залишаються головними пріоритетами.

До слова, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів в інтерв'ю «Главкому», що агентству доручили звести захист великих підстанцій «Укренерго» напругою 330 і 750 кВ. Крім того, воно має захистити близько 20 пріоритетних підстанцій у Києві.