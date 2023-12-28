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Міністр запевняє, що питання з ремонтом танків вирішено

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міністр запевняє, що питання з ремонтом танків вирішено
Українці вже самі ремонтують танки Leopard 2
фото ілюстративне

На сьогоднішній день Україна здатна відремонтувати будь-яку позицію з того, що працює на фронті

В Україні зараз є достатня кількість заводів та людей, які ремонтують танки для фронту. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час брифінгу.

«Ми не виробляємо на сьогоднішній день танки. Все, що вимагає від нас Міноборони, Генштаб за танковою програмою ми робимо. Якщо навесні я починав з того, що по ремонту танків були постійно проблеми, мені довелося самому проїхати прифронтові території, подивитися ремонт у бригадах, ОСГВ, на заводах. На сьогодні можу сказати, що питання ремонту танків не стоїть взагалі. Ремонт вирішено. У нас достатня кількість наших заводів, людей, які працюють у цьому напрямі», – сказав міністр.

Камишін додав, що в Україні державні компанії «програли» приватним у швидкості освоєння імпортних зразків техніки.

«Я радий, що ми на сьогоднішній день здатні відремонтувати будь-яку позицію з того, що працює на фронті», – заявив міністр. 

Нагадаємо, Камишін також заявив, що далекобійні дрони почали серійно виготовляти в Україні і працюють над їхньою модернізацією. Посадовець анонсував нову версію дрона українського виробництва, який літає на відстань 1100 км, але не навів деталей.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном

Теги: Олександр Камишін танки війна Україна ЗСУ

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