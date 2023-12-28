Міністр запевняє, що питання з ремонтом танків вирішено

На сьогоднішній день Україна здатна відремонтувати будь-яку позицію з того, що працює на фронті

В Україні зараз є достатня кількість заводів та людей, які ремонтують танки для фронту. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час брифінгу.

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«Ми не виробляємо на сьогоднішній день танки. Все, що вимагає від нас Міноборони, Генштаб за танковою програмою ми робимо. Якщо навесні я починав з того, що по ремонту танків були постійно проблеми, мені довелося самому проїхати прифронтові території, подивитися ремонт у бригадах, ОСГВ, на заводах. На сьогодні можу сказати, що питання ремонту танків не стоїть взагалі. Ремонт вирішено. У нас достатня кількість наших заводів, людей, які працюють у цьому напрямі», – сказав міністр.

Камишін додав, що в Україні державні компанії «програли» приватним у швидкості освоєння імпортних зразків техніки.

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«Я радий, що ми на сьогоднішній день здатні відремонтувати будь-яку позицію з того, що працює на фронті», – заявив міністр.

Нагадаємо, Камишін також заявив, що далекобійні дрони почали серійно виготовляти в Україні і працюють над їхньою модернізацією. Посадовець анонсував нову версію дрона українського виробництва, який літає на відстань 1100 км, але не навів деталей.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном