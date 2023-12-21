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ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
фото: The Insider

Балтійські фірми часто надають логістичні та транспортні послуги, постачаючи російським оборонним підрядникам продукцію європейських виробників

Навіть при наявності санкцій західні компанії продовжують співпрацювати з РФ і допомагають їй будувати танки. Вони продають російським оборонним підприємствам верстати та компоненти. Про це повідомляє The Insider.

«Уралвагонзавод» – найбільший виробник бронетанкової техніки в Росії. Одним із основних танків, які виготовляються там, є Т-90М «Прорив». Цей танк використовує приціл «Сосна-У», виготовлений на Вологодському оптико-механічному заводі (ВОМЗ), що входить до холдингу державної корпорації «Ростех».

Згідно з даними про державні закупівлі, компанія «Фінвал» постачає токарні верстати для ВОМЗ, отримуючи запчастини від італійської фірми M.T.S.R.L.

Засоби від «Пуморі-північний захід» також потрапляють до ВОМЗ, як стверджують ЗМІ. У січні цього року компанія придбала дробоструминну установку від Norblast SRL з Болоньї. Італійське підприємство також є постачальником для російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Крім того, «Пуморі-північний захід» здійснює закупівлю фрезерних верстатів для обробки металу у Devco S.R.L. з Мілана під час війни.

Стверджується, що балтійські фірми часто надають логістичні та транспортні послуги, постачаючи російським оборонним підрядникам продукцію європейських виробників. Так, Gold Solution OU та Leolart возять із Таллінна італійські товари для «Пуморі-північний захід», а Alekon OU надає складські послуги.

Зазначається, що партнером російських оборонних постачальників є німецька компанія WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Вона постачає деталі для токарних верстатів таким фірмам, як «Уніматик», «ТД СМС» та «ОТС-Технології», а ті продають їх «Уралвагонзаводу» та «Заводу № 9», який виробляє стволи для танків Т-72, Т-90 та «Армата».

Видання стверджує, що постачає верстати для шліфування лінз, полірувальний порошок та інші товари для рязанської «НПК Макрооптика» (один із провідних російських виробників оптико-механічних систем для авіаційної та військової техніки) сеульська Mabuchi Korea Corporation.

Ще одним постачальник «Макрооптики» – американська фірма Universal Photonics. Вона забезпечує російську компанію оксидом алюмінію та полірувальними порошками, необхідними для виробництва танкових прицілів.

Повідомляється, що фінська компанія Meconet OY під час війни постачала мідну стрічку та частини напівпровідникових приладів для «ТД Протон-Електротекс» з РФ. Ця компанія афілійована з «Протоном», який, крім панрядів у ВОМЗ, працює на «Ростех», «Алмаз-Антей» та «Тактичне ракетне озброєння».

Зокрема японські фірми, Japan Industrial Trading та Kaga Electronics, за результатами розслідування ЗМІ, надають свої вироби (щільні гумові ущільнювачі, катодна фольга, готовий електроліт для виготовлення електролітичних конденсаторів) компанії «Елеконд» в Удмуртії. Вона є ключовим гравцем в оборонно-промисловому комплексі РФ, спеціалізуючись на розробці та виробництві конденсаторів. Серед її партнерів виділяється «Вологодський оптико-механічний завод».

Раніше повідомлялося, що Естонія зробила близько 200 винятків щодо санкцій, запроваджених проти Росії. Це пов'язано з перехідним періодом або коли виняток доцільний, наприклад, з міркувань безпеки. 

Теги: Естонія завод технології розслідування Україна послуги озброєння танки

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