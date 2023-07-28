Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки Leopard

Німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа. Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

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«Зараз ми вже навчаємо цій роботі українців у Німеччині», – сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні президента Росії Володимира Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

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Однак Армін Паппергер тоді сказав, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, попри російські погрози.

Rheinmetall, яка виробляє танки Leopard спільно з Krauss-Maffei Wegmann, заявила у травні, що створила спільне підприємство з українським державним концерном «Укроборонпром» для виробництва та ремонту танків в Україні.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що в найближчі місяці Україна отримає одразу два зенітних ракетних комплексів Skynex з гарматами калібром 35-мм.

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.