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Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard
Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру для танків Leopard після літньої перерви
фото з відкритих джерел

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки Leopard

Німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа. Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

«Зараз ми вже навчаємо цій роботі українців у Німеччині», – сказав Паппергер, додавши, що Rheinmetall хоче розпочати роботу ремонтного центру після літньої перерви.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні президента Росії Володимира Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Однак Армін Паппергер тоді сказав, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, попри російські погрози.

Rheinmetall, яка виробляє танки Leopard спільно з Krauss-Maffei Wegmann, заявила у травні, що створила спільне підприємство з українським державним концерном «Укроборонпром» для виробництва та ремонту танків в Україні.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що в найближчі місяці Україна отримає одразу два зенітних ракетних комплексів Skynex з гарматами калібром 35-мм.

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Теги: війна росія Німеччина танки ремонт

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