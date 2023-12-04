Камишін повідомив, де виробляються дрони для ЗСУ
Олександр Камишін: «Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів»
Дрони, які використовують українські захисники, переважно виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
«Це добре що Міноборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони - вже вироблені в Україні», – йдеться у повідомленні.
За словами Камишіна, за імпортом заходить вже тільки кілька моделей.
«Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів «шахідів», – написав міністр.
Також він додав, що стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності.
Раніше повідомлялося, що Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ.
До відома, Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.
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