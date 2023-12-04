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Камишін повідомив, де виробляються дрони для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Камишін повідомив, де виробляються дрони для ЗСУ
фото ілюстративне

Олександр Камишін: «Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів»

Дрони, які використовують українські захисники, переважно виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

«Це добре що Міноборони нарощує закупівлю дронів. І радий що абсолютна більшість дронів що закуповуються для сил оборони - вже вироблені в Україні», – йдеться у повідомленні.

За словами Камишіна, за імпортом заходить вже тільки кілька моделей.

«Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів «шахідів», – написав міністр.

Також він додав, що стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності.

Раніше повідомлялося, що Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ.

До відома, Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. 

Теги: Олександр Камишін ЗСУ безпілотник

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