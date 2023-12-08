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Розвідка: окупанти намагаються копіювати українські морські дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: окупанти намагаються копіювати українські морські дрони
Росіяни намагаються як можна більше зібрати із залишків українських дронів щось, що буде працювати
фото ілюстративне

Морські дрони залишаються загрозою для російського флоту у Чорному морі

Російські окупанти намагаються копіювати українські морські дрони, які становлять загрозу для флоту РФ. Для цього окупанти збирають уламки дронів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Вони працюють над цим і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів. Пробують, як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати, і спробувати налагодити виробництво», – зазначив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що морські дрони залишаються загрозою для російського флоту у Чорному морі. За його словами, російські окупанти усвідомлюють цю загрозу.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що дрони, які використовують українські захисники, переважно виробляються в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей.

До відома, Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. 

 

Теги: окупанти міністр Міноборони Україна Олександр Камишін

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