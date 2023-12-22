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Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів
фото з відкритих джерел

Команда Міністерства оборони зараз активно тестує нові боєприпаси для дронів 

Українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році. Про це написав міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Камишін нагадав, що заява президента Володимира Зеленського про мільйон дронів запустила дискусії про важливість дронів, достатність такої кількості чи можливості з виробництва боєприпасів.

«Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів», – заявив Камишін.

За його словами, команда Міністерства оборони зараз активно тестує нові боєприпаси для дронів і швидко впроваджує їх у збройні сили.

«Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, у грудні цього року Україна виробляє понад 50 тисяч FPV-дронів. Надалі у планах – виготовлення безпілотників середньої та великої дальності. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

До слова, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.

Теги: Олександр Камишін президент Telegram боєприпаси Україна Володимир Зеленський рекорд міністр

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