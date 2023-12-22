Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів

Команда Міністерства оборони зараз активно тестує нові боєприпаси для дронів

Українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році. Про це написав міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

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Камишін нагадав, що заява президента Володимира Зеленського про мільйон дронів запустила дискусії про важливість дронів, достатність такої кількості чи можливості з виробництва боєприпасів.

«Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів», – заявив Камишін.

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За його словами, команда Міністерства оборони зараз активно тестує нові боєприпаси для дронів і швидко впроваджує їх у збройні сили.

«Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, у грудні цього року Україна виробляє понад 50 тисяч FPV-дронів. Надалі у планах – виготовлення безпілотників середньої та великої дальності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

До слова, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.