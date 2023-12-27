Міністр Камишін анонсував дрон, який зможе долетіти від Києва до Санкт-Петербурга
«Україна має понад п'ять аналогів Shahed-131, які серійно виготовляються»
Далекобійні дрони почали серійно виготовляти в Україні і працюють над їхньою модернізацією. Про це під час брифінгу розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
«Коли ми говоримо про те, що називається «український шахед», у нас є понад п'ять аналогів Shahed-131, які серійно виготовляються, і є один виріб, який аналог Shahed-136. В цьому плані можна вибирати будь-яку позицію, і все це серійні вироби, які і серійно виробляються, і покращуються», – розповів Камишін.
Також посадовець анонсував нову версію дрона українського виробництва, який літає на відстань 1100 км, але не навів деталей.
Камишін пояснив, що уникає уточнень і може розповідати обмежену кількість інформації з міркувань безпеки.
«Бо, наприклад, той виріб, який працював раніше на 1100 кілометрів, скоро буде нова версія, ви про неї почуєте з часом, за результатами застосування. Там, де Shahed-131, аналогічно кожна компанія, кожен вибір покращується і спроможності ростуть», – додав очільник Мінстратегпрому.
За словами міністра, наступного року держава зможе отримати більш як 1000 дронів, які летять на понад тисячу кілометрів.
Нагадаємо, наразі в Україні налагоджене виробництво достатньо великої лінійки дронів. Загалом на озброєння вже поставлено продукцію 56 вітчизняних виробників.
До слова, полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що дрони на фронті у рази ефективніші, ніж артилерія.
Коментарі — 0