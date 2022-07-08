Міноборони назвало кількість мобілізованих українців

До ЗСУ мобілізовано 700 тис. осіб

Діяльність сектору безпеки та оборони забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив Forbes.

«Мобілізовані у ЗСУ – до 700 тисяч осіб, прикордонники – до 60 тисяч, Нацгвардія – до 90 тисяч, Національна поліція – до 100 тисяч. У нас сьогодні понад один мільйон осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони», – повідомив Резніков.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

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