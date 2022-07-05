Виїзд чоловіків з області під час мобілізації: Генштаб оприлюднив рішення

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив своє рішення щодо заборони мобілізованим чоловікам залишати місце проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це йдеться в рішенні Генштабу.

«Норма Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю», – зазначається у повідомленні.

У Генштабі також просять з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни.

Як раніше повідомлялося, про те, що українським чоловікам можуть заборонити виїжджати за межі області без належного дозволу військомату повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зокрема йдеться, що органи влади Запорізької області отримали лист від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами. У листі Залужного йдеться про те, що «підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку».

Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

Також Верховна Рада може на час війни закрити кордон для тих громадян України, які є носіями державної таємниці. Законопроєкт №7505, у якому йдеться про цю заборону, зареєстрований 30 червня, на сайті Верховної Ради.