Міноборони роз’яснило, що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня

Військовозобов'язані чоловіки до цього часу мають стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані

16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Що зміниться для українців від 17 липня, в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

«Ті, хто не виконали норму закону, можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився все таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку «Резерв+», – сказав Лазуткін.

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року.

Раніше Міністерство оборони відзначало позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Як повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.