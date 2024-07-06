Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони роз’яснило, що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони роз’яснило, що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня
Найпростіше оновити дані в застосунку «Резерв+»
фото з відкритих джерел

Військовозобов'язані чоловіки до цього часу мають стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані

16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Що зміниться для українців від 17 липня, в ефірі телемарафону розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

«Ті, хто не виконали норму закону, можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився все таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку «Резерв+», – сказав Лазуткін.

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. 

Раніше Міністерство оборони відзначало позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Як повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

Читайте також: «Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
Теги: Міноборони штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Неїжпапа розповів, яке повідомлення отримав від командувача 6-го флоту США після знищення крейсера «Москва»
Неїжпапа розповів, яке повідомлення отримав від командувача 6-го флоту США після знищення крейсера «Москва»
Міноборони роз’яснило, що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня
Міноборони роз’яснило, що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня
У масштабній автотрощі на Рівненщині загинули 14 людей
У масштабній автотрощі на Рівненщині загинули 14 людей
Росіянин намагався відбитися від дрона своїми штанами
Росіянин намагався відбитися від дрона своїми штанами
Військовий назвав смертоносну зброю, якою РФ стирає Часів Яр з лиця землі
Військовий назвав смертоносну зброю, якою РФ стирає Часів Яр з лиця землі
Корвет «Іван Мазепа» проходить ходові випробування в морі: ВМС показали, як це відбувається
Корвет «Іван Мазепа» проходить ходові випробування в морі: ВМС показали, як це відбувається

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
13K
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 06 липня: ситуація на фронті
7146
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6436
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua