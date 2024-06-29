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«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
Феміда не побачила щирого каяття з боку обвинуваченого
фото: depositphotos.com

Обвинувачений успішно пройшов ВЛК, але проігнорував відправку до війська

На Чернігівщині суд визнав безробітного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у лютому цього року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього ТЦК видав чоловіку «бойову» повістку, яка передбачала відправку до військової частини. Він розписався, що отримав, але у визначений день не з’явися на пункт збору мобілізованих.

У суді обвинувачений частково визнав вини. Заявив, що не згоден із системою відбору для військової служби. На його думку, «воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Особисто він не хоче йти на фронт. При цьому не має підстав для відстрочки, не перебуває на обліку з приводу стану здоров'я у медичних закладах.

Водночас Феміда не побачила щирого каяття з боку обвинуваченого, а тому відмовилася застосовувати умовний термін покарання. Навпаки – військовозобов’язаний виправдовував свої дії незгодою із системою відбору для проходження служби та небажанням воювати, що «свідчить про не усвідомлення останнім небезпечності та наслідків вчиненого ним діяння».

«…застосування іншого покарання, ніж позбавлення волі або звільнення від відбування покарання з випробуванням не лише не буде достатнім для виправлення обвинуваченого, а й не сприятиме запобіганню вчиненню аналогічних кримінальних правопорушень іншими особами і може створити у таких осіб впевненість у безкарності за вчинення таких дій», – сказано у вироку.

Нагадаємо, що санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: суд війна Чернігівщина військові мобілізація вирок ухилянти

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