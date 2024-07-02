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Стало відомо, скількох осіб Україна планує мобілізувати до кінця року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скількох осіб Україна планує мобілізувати до кінця року
Як писало DW, Україна потребує щонайменше 50 тис. нових солдатів щокварталу
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні

Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. Про це повідомляє Die Welt.

«Щоб компенсувати втрати і сформувати нові бригади, Україна потребує щонайменше 50 тис. нових солдатів щокварталу і загалом 200 тис. до кінця цього року», – наголошує видання. 

Як зазначив нардеп Роман Костенко в коментарі в ефірі «Київ24», мобілізаційні плани є секретними. Натомість, за його словами, якщо темпи мобілізації зберігатимуть позитивну динаміку, то Україні з легкістю вдасться мобілізувати 200 тис. людей.

«Якщо мобілізація продовжуватиметься як вона є, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи», – заявив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Як повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

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Теги: війна депутат Роман Костенко мобілізація

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