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Мінюст назвав кількість ув’язнених, що отримали дозвіл на мобілізацію до війська

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мінюст назвав кількість ув’язнених, що отримали дозвіл на мобілізацію до війська
За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тис ув'язнених потенційно можуть скористатись правом на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу у війську
фото з відкритих джерел

У Мінюсті зазначають, що цифри перевищили їхні сподівання

Понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки повідомила у коментарі Associated Press заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Вона зазначила, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення для служби у війську перевищив перші очікування, і Мінюст може забезпечити до 5000 новобранців.

«Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці», – сказала Висоцька.

За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тис  ув'язнених потенційно можуть скористатись правом на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу у війську.

Водночас деякі засуджені у розмові із журналістами зазначають, що не готові погоджуватись на умови без права на відпустку та з обов’язком служити до кінця війни, як це прописано у законі про мобілізацію ув’язнених.

Нагадаємо, в Україні змінилася правила проходження військово-лікарської комісії. Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає, зокрема, зміни у проходженні ВЛК. Тепер скерування на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб повинні будуть видати ТЦК та СП.

Раніше повідомлялося, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

До слова, найбільшою небезпекою мобілізації ув’язнених до лав ЗСУ є те, що вони можуть спробувати самовільно залишити військову частину зі зброєю. Таку думку в інтерв’ю виданню Уніан озвучив командир підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів Ігор Луценко.

Читайте також: Із в’язниці на фронт: Україна готова випустити 20 тис. засуджених. Розбір нового закону
Теги: Україна війна мобілізація в'язниця засуджені

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