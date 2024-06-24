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Нардеп пояснив, кого з українців можуть мобілізувати до 25-ти років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, кого з українців можуть мобілізувати до 25-ти років
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, в Україні немає заборони призивати людей до 25 років

До війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час». Про це повідомив в ефірі «Еспресо» народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За словами Костенка, в Україні немає заборони призивати людей до 25 років, однак є поняття призовники, а є військовозобов'язані.

«Призовники – ті люди, які не відслужили строкову службу, не навчалися на військовій кафедрі, відповідно, до 25 років не набули статус військовозобов'язаного. Вони дійсно не призиваються, можуть піти тільки за власним бажанням на контракт. Для таких людей є можливість йти на річні контракти, а після них вже, наприклад, демобілізовуватися. До 25 років їх ніхто призивати не буде. Цю норму ми зробили, і це хороша історія, коли ти на рік можеш призватися, якщо тобі ще нема 25 років», – зауважив він.

Як каже нардеп, якщо людина є військовозобов'язаною, тобто у віці до 25 років була пройдена строкова служба або навчання на військовій кафедрі, або було списання у мирний час,  до 25 років був отриманий військовий квиток з позначкою, що не придатний у мирний час, але придатний у військовий, то така людина автоматично стає військовозобов'язаною і за законом може бути призваною.

«Наприклад, якщо ти відслужив строкову службу і тобі був 21 рік на момент 2022 року, а через три дні почалася мобілізація, то ти вже є військовозобов'язаним, не дивлячись на те, що тобі 21 рік. Ти вже проходив строкову службу. Тому, ще раз повторю, що призовників не беруть до 25 років, це протизаконно, а ті, хто набув статус військовозобов'язаного, то їх цілком законно призивають, закон це дозволяє. До того ж у нас є багато курсантів військових училищ, які закінчують навчання у 22 роки. Вони ж не чекають 25 років, а йдуть, керують взводами, ротами, деякі й батальйонами», – пояснив Костенко.

Нагадаємо, чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

До слова, в Україні продовжуються суперечки щодо демобілізації. Навіть попри те, що у законопроєкті про мобілізацію пропонують звільняти чоловіків зі служби після 36 місяців, наразі ще немає остаточного варіанту розв'язання цього питання.

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Теги: мобілізація депутат Роман Костенко війна

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