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Мобілізація: Міноборони пояснило, чому проти продовження термінів для оновлення даних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація: Міноборони пояснило, чому проти продовження термінів для оновлення даних
Міністерство оборони на даний момент не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних
фото: з відкритих джерел

Дмитро Лазуткін: «Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину»

Військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та «Резерв+», де це можна зробити за лічені хвилини», – сказав Лазуткін.

Він уточнив, що оновити свої дані в один із перелічених способів можуть абсолютно усі військовозобов’язані, призовники та резервісти.

«Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину», – зазначив Лазуткін.

Як повідомлялося, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим. За словами Лазуткіна, наразі збільшилася кількість людей, які мобілізуються. «Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити», – зазначив він.

Лазуткін зауважив, що Міністерство оборони розуміє, що потрібен певний час для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися в ЗСУ.

Нагадаємо, з’явилася інформація, що Міноборони підтримує законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Зазначалося, що термін оновлення даних міг бути продовжений на ще 90 днів. Однак, пізніше Міноборони заявило, що попри триваючі консультації та дискусії, міністерство не вважає за необхідне продовжувати цей термін до 150 днів, оскільки оновлення можна легко здійснити через застосунок Резерв+.

Також народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на даний момент говорити про необхідність продовження строку для оновлення персональних військово-облікових даних немає. У військовозобов’язаних є ще 20 днів на оновлення даних. 

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Теги: мобілізація Міноборони

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