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Мобілізація: Міноборони відзвітувало про позитивну динаміку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація: Міноборони відзвітувало про позитивну динаміку
Станом на червень збільшилася кількість людей, які мобілізуються
фото: з відкритих джерел

Уже 2,4 млн військовозобов’язаних оновили свої дані 

Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі збільшилася кількість людей, які мобілізуються. «Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити», – зазначив він.

Лазуткін зауважив, що Міністерство оборони розуміє, що потрібен певний час для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинилися в ЗСУ.

«Потрібно пройти навчання, ВЛК, отримати мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде. Динаміка значно покращується, якщо порівнювати з березнем або лютим», – додав речник Міноборони. 

Нагадаємо, з’явилася інформація, що Міноборони підтримує законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Зазначалося, що термін оновлення даних міг бути продовжений на ще 90 днів. Однак, пізніше Міноборони заявило, що попри триваючі консультації та дискусії, міністерство не вважає за необхідне продовжувати цей термін до 150 днів, оскільки оновлення можна легко здійснити через застосунок Резерв+.

Також народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на даний момент говорити про необхідність продовження строку для оновлення персональних військово-облікових даних немає. У військовозобов’язаних є ще 20 днів на оновлення даних. 

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Теги: мобілізація Міноборони

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